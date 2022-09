Une personne malintentionnée est allée demander de l’argent au nom du regretté journaliste El Hadj Ndatté Diop à des autorités de ce pays. Ce qui a mis la famille dans tous ses états avant de publier à ce propos un communiqué pour condamner ces agissements: « Une personne disant agir au nom de la famille de feu Ndatté Diop, journaliste, ancien Président de l’Association de la presse culturelle du Sénégal, s’est présentée auprès d’une haute autorité, pour lui demander une aide financière, prétextant que la veuve de feu Ndatté Diop risquait une expulsion pour défaut de paiement de loyer ». Selon toujours le communiqué: « L’autorité a remis à cette personne le montant demandé. La famille de feu Ndatté Diop tient à informer l’opinion qu’elle n’a jamais envoyé une personne, ni sollicité une aide auprès d’une autorité ». Le document d’indiquer que la veuve utilisée pour commettre ce forfait, n’a pas de loyer à honorer à la fin du mois puisqu’elle habite chez elle. Et qu’elle n’est nullement dans le besoin au point de solliciter une quelconque aide. Jointe au téléphone, la veuve condamne avec la dernière énergie « cette vulgaire arnaque visant à porter atteinte à son image ainsi que celle de ses enfants ». Madame Diop rend grâce à DIEU et laisse tout entre ses mains mais surtout prie pour que cette personne malintentionnée et sans foi soit démasquée et mise entre les mains de la justice au plus vite.

