XALIMANEWS : L’avocat du président de l’Ong Horizon Sans Frontières s’est prononcé sur l’arrestation de son client. Me Assane Dioma Ndiaye se dit inquiet par rapport à une possible détérioration de l’état de santé de Bouba Sèye. Toutefois, il reconnaît que ce dernier est relativement bien traité au niveau de la Section de Recherches. « En vérité, poursuit-il, Boubacar Sèye ne va pas bien psychologiquement et il digère très mal cette procédure qu’il considère comme arbitraire et il est surtout révolté par la façon dont il a été arrêté après un voyage de 48 h sans repos. Aujourd’hui, la volonté d’humilier mon client est patente alors que s’il voulait se soustraire à la Justice sénégalaise, il n’abandonnerait pas sa famille en Europe pour prendre un vol vers le Sénégal », a dit l’avocat.

