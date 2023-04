Dans un communiqué, le Ben du Said annonce une grève totale les 22, 23, 24 mai et 14, 15, 16 juin. Journées de présence passive les 28 avril et 2 mai et port brassards rouges les 19 et 20 avril. Les syndicalistes ont également annoncé une série de plans d’actions.

XALIMANEWS -Le Bureau Exécutif National du Syndicat des agents des impôts et des domaines (SAID) annonce le dépôt d’un préavis de grève et le port de brassards rouges le mercredi 19 et le jeudi 20 avril 2023. Une décision qui intervient après le placement sous mandat de dépôt d’un de ses membres, Bassirou Diomaye Faye.

