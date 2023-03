« J’exprime ma solidarité et compassion au Premier ministre Cheikh Aguibou Soumaré. Sa mise en garde à vue est excessive et relève d’une volonté expresse d’humiliation. Ceci n’honore pas notre Démocratie et il doit être libéré au plus vite. » a dit Aminata Touré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy