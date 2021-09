ADVERTISEMENT

Kilifeu et Simon du mouvement « yen a marre » sont entre les mains de la justice dans le cadre d’une enquête sur un réseau de trafic de visa et de passeport diplomatiques. Malgré la sortie du mouvement dont ils font partie pour tirer les choses auclair,les sénégalaisassimilent ces déboires à ce mouvement allant jusqu’à douter de sa crédibilité.

La date du 23 juin 2011 est restée gravée dans les annales.

Politiques, société civile et citoyens lambda se sont donnés la main pour barrer la route au Président Abdoulaye Wade qui voulait faire voter le ticket prési-

dentiel à l’Assemblée nationale.

Le mouvement « Yen a marre « composé de jeunes (la plupart des rappeurs) était au devant de la scène. Son engagement a été salué par le peuple sénégalais et

la jeunesse s’identifiait à la bande à Fadel Barro (qui coordonnait le mouvement à l’époque). Et depuis ce jour, le mouvement s’est engagé à se battre aux côtés du peuple jusqu’au départ du Président Wade. Et avec l’accession du Président Macky Sall, ils ont continué le combat pour le respect de la démocratie allant jusqu’à créer le slogan « nouveau type de sénégalais » (NTS). Ils se sont battus et ont pu acquérir une certaine crédibilité de la part des jeunes et des couches vulné-

rables et ont fini par être séduits par la détermination de ses membres.

Mais en 2013, l’information selon laquelle le mouvement est soutenu par l’ONG britannique

Oxfam alimente les débats. Et les choses commencent à se compliquer pour le moment citoyen qui, adulé autrefois, s’attire les foudres de la population.

Cette dernière digére mal ce fait ettrouve paradoxal le fait que les membres de ce mouvement combattent le néocolonialisme et à côté se fassent financer par

une ONG étrangère. Et c’est là que commence la descente aux enfers pour « Yen a marre ».

FadeL Barro et cie continuent tant Bien que mal la lutte malgré Les critiques acerBes

dont ils font l’objet de temps à autre et pour gagner la confiance de leurs concitoyens, ces activistes n’ont plus droit à l’erreur. Mais avec l’attestation de deux de

leurs membres (Simon et Kilifeu) cités dans une affaire de trafic de visa et de passeports diplomatiques (pour Kilifeu) et de tentative d’escroquerie portant sur 2 millions FCFA reçus en échange de la remise de son

passeport français (pour Simon).

Même si « Yen a marre » a sorti un communiqué pour situer les responsabilités et préciser que le

mouvement n’est ni de prés ni de loin impliqué dans cette affaire avant de suspendre les membres

incriminés, cela reste un coup dur et écorche davantage la crédibilité et la bonne foi de ladite

organisation.

Selon l’anaLyse politique,

pape amadou FaLL « Yen marre » est un mouvement

qui a participé à l’écriture d’une partie de l’histoire du Sénégal et les membres qui le composent étaient adulés car considérés comme des citoyens modèles.

Néanmoins, ils ne s’en sortiront pas indemnes. »

La jeunesse consciente, est déterminée à accompagner le mouvement pour la mise en

place d’une société modèle et l’arrestation de certains de ses membres va laisser une marque indélébile sur l’image du mouvement. C’est une véritable balafre », fait savoir l’analyste.

Mais, précise le patron du journal La Gazette, « Y en a marre »n’appartient pas à un groupuscule d’individus, c’est une expression populaire. Ce qui fait que « ceux qui sont empêtrés dans les mailles de la justice

devront s’en défaire s’ils le peuvent mais le mouvement doit continuer à exister ».

Malgré tout ce qui a été révélé jusque là, dans le dossier, certains soutiennent mordicus que ces accusations ne reposent sur aucun fondement et que c’est une manigance des tenants du pouvoir pour bâillonner le mouvement. Et en tout état de cause,

M. Fall plaide pour que lumière soit faite dans cette affaire afin que les responsabilités soient situées : « la thèse du complot doit être prouvée, en tout état de

cause, c’est une affaire privée comme dans l’affaire Sonko. Les Sénégalais veulent être édifiés »,

laisse-t-il entendre.

La balle est le camp de la justice qui est chargée de mettre la lumière sur cette affaire qui alimente les débats et qui risque d’avoir de nouveaux rebondisse-

ments.

En attendant, Kilifeu et Simon sont en détention et

seront présentés au Parquet ce lundi.

Ndeye Mariama Kobar Saleh