XALIMANEW- Le président de la Ligue sénégalaise des Droits de l’homme (LSDH) a porté plainte contre les quatre policiers mis en cause. Selon Rewmi, elle a été déposée ce matin entre les mains du procureur de la République. L’avocat précise dans la plainte poursuivre les quatre hommes incriminés, “pour voies de fait, blessures involontaires et actes de torture”. Maitre Assane Dioma Ndiaye précise aussi qu’il ne s’agit pas “d’une action revancharde”, mais il importe “de laver l’honneur d’un honnête citoyen, de restaurer sa dignité et surtout d’exorciser un psycho-traumatisme profond l’affectant depuis les événements”. Sans oublier la mère de la victime, “encore sous le choc, ainsi que des parents proches et tous ceux qui se ne cessent de s’enquérir jour et nuit de son état de santé”.

