XALIMANEWS- Pour l’un des avocats d’Ousmane Sonko, Me Khoureychi Ba, il n’y a pas de doute : on assiste à une « rafle » qui ne dit pas son nom. Alors que Guy Marius Sagna est sous mandat de dépôt pendant qu’Assane Diouf et Clédor Sène sont dans la salle d’attente, l’avocat renseigne qu' »Ousmane Wade et 6 autres camarades étudiants de l’Ucad » attendent leurs interrogatoires au commissariat du Point-E. « Deux jeunes citoyens de Pastef, M. D. Lô et B. Ndiaye (ont) été interpellés à Touba « sur instructions de l’autorité » puis conduits à la Dic. L’un d’entre eux aurait été trouvé en possession de chanvre indien », informe Me Ba selon qui « à Ziguinchor, Madia Diop Sané de Vision citoyenne (a été) capturé alors qu’il devisait avec la presse après avoir déposé une déclaration de marche à la préfecture. Le commissaire central Adramé (Sarr), un historique de la Dic, promet de l’entendre et de le libérer séance tenante ».

