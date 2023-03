XALIMANEWS-Face aux arrestations massives d’activistes, de militants et sympathisans de Pastef sur toute l’etendue du territoir national, Seydi Gassama est monté au créneau et s’en prend au président Macky Sall.

Pour le directeur exécutif d’Amnesty International, cela risque d’attiser les tensions et il estime que c’est une volonté du pouvoir d’endiguer la liberté d’expression. Ce dernier en profite pour repondre au chef de l’Etat Macky Sall, qui hier en conseil des ministres, disait que le Sénégal est une démocratie exemplaire. « Toutes ces arrestations sont arbitraires, ces rafles qui visent les militants de Pastef, des activistes et par contre d’autres personnes qui n’ont absolument rien à voir avec ces manifestations et qui sont tombés par hasard sur des policiers et des gendarmes et qui ont été raflés et envoyés en prison, déplore-t-il dans ses propos relayés par Sud FM. Ces arrestations sont massives et sont malsaines parce qu’elles contribuent à élever la tension dans le pays et elles ne contribuent pas absolument à ce qu’espère Macky Sall, à savoir dissuader les manifestants« , a fustigé Gassama, qui renchérit en préconisant certaines solutions pour endiguer la violence lors des rassemblements :

« Pour que les manifestations puissent s’arrêter, violentes en tout cas, il faut qu’elles soient autorisées, qu’elles soient encadrées. Il faut que la liberté d’expression des sénégalais soit respectée et il faut surtout qu’on arrête d’instrumentaliser la justice pour poursuivre les personnes de façon tout à fait arbitraire. Aujourd’hui nous sommes extrêmement inquiets et nous alllons suivre avec beaucoup d’attention ce qui va se passer les prochains jours, tout comme le monde entier suit ce qui se passe au Sénégal en ce moment », a-t-il poursuivi, avant de conclure, « Contrairement à ce que pense Macky Sall, le Sénégal n’est plus en droit de réstaurance en Afrique, le Sénégal n’est plus une démocratie exemplaire. » Pour Seydi Gassama, depuis son accession au pouvoir Macky a instauré un régime autoritaire au Sénégal. « Macky Sall est arrivé au pouvoir grâce au combat qu’ont mené des générations de sénégalais, On ne peut pas accepter aujourd’hui, que tous ces acquis soient remis en cause par sa volonté de rester au pouvoir. Toutes ces intimidations n’ont qu’un seul but, faire en sorte que les sénégalais ne descendent pas dans la rue pour contester sa 3ème candidature aux élections presidentielles. »