Arrestations pour délits d’opinions : « Y’en a Marre » monte au créneau

XALIMANEWS-Le mouvement « Y’en a Marre » a exprimé son indignation face à ce qu’il considère comme une atteinte à la liberté d’expression, notamment en raison des interpellations et convocations visant des voix dissidentes sous le régime de Bassirou Diomaye Faye.

« Nous avons toujours voulu manifester contre le régime de Macky Sall, notamment pour soutenir Pastef, sans tenir compte de l’arrêté Ousmane Ngom. Aujourd’hui, alors qu’un ministre de Sonko peut s’appuyer sur cette loi, il est impératif que ce gouvernement respecte notre démocratie s’il souhaite une paix durable », a déclaré Thiat, l’un des porte-parole du mouvement.

Le mouvement a également mis en lumière le cas du commissaire Keita, qualifiant l’enquête à son encontre d’injustifiable. « Dire qu’Ousmane Sonko et le président sont en conflit ne devrait pas justifier une détention prolongée », a-t-il affirmé, en appelant à un traitement équitable pour tous les citoyens conformément aux lois en vigueur.

Aliou Sané a souligné l’importance du dialogue, notamment lors des assises de la justice. « Nous avons applaudi à l’ouverture de ce dialogue. Continuons sur cette voie, mais refusons toute forme de piétinement de nos droits », a-t-il conclu, en affirmant que leur lutte vise avant tout « une démocratie véritable et une justice sociale au Sénégal ».

Ainsi, le mouvement « Y’en a Marre », reconnu pour son engagement en faveur des droits civiques et de la justice sociale, demeure déterminé à défendre la liberté d’expression et les droits des citoyens dans un climat politique de plus en plus tendu.