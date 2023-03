Selon Libération dans sa publication du jour, lors de son audition, Cheikh Oumar Diagne a reconnu la paternité des propos en cause, après visualisation de la séquence de vidéo d’une durée d’une minute. Il précise n’avoir pas appelé à l’insurrection, mais plutôt en tant que citoyen et acteur politique, il veut lancer un message fort au Chef de l’Etat afin de parer à tout abus de pouvoirs de sa part. Il a soutenu qu’il faisait appel au peuple sénégalais pour un rassemblement pacifique d’au moins un million de manifestants, pour exiger la démission du Président de la République. Et aussi, exiger la libération des détenus politiques et enfin réclamer justice pour toutes les agressions et meurtres commis depuis le mois de mars 2021.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy