XALIMANEWS -Khalifa Sall vient d’annoncer à l’instant que Sonko, Barthélémy Dias et Malick Gackou ont reçu « notification de leur arrestation ». Ce, dit-il, après avoir reçu la promesse qu’ils seraient libérés et qu’ils allaient rejoindre les autres leaders à la conférence de presse. Une source policière autorisée a indiqué à Libération online que le trio « était retenu » et que pour le moment Sonko, Gackou et Barthélémy Dias « échangent avec leurs avocats ». Une affaire à suivre.

