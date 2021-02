« L’arrogance, c’est le vice de celui qui croit que les autres ne sont rien » nous disait Michaël Fœssel. Ce vice doit être banni par les médias au lieu de faire sa promotion en le relayant. Chaque comportement à des conséquences, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Chaque action entraîne une réaction c’est pourquoi nous invitons à la responsabilité et à la valorisation de certains vertus « am kersa , am loy jomb , am tégiin … etc »

Ainsi certains ont tendance à se recroqueviller derrière la liberté de pensée et la liberté d’expression pour justifier une insolence méprisante ou agressive, qui renvoie aux idées d’orgueil et de suffisance. Quant aux autorités pour justifier leur écart de langage ou dérapages verbaux,parlent d’accident communicationnel (Moustapha CisséLo, Farba Ngom. Le député Aliou Demboury Sow…etc).Macky est à son tour confronté à la crise du pouvoir communicant, ses partisans sortent et disent ce qu’ils veulent sans qu’il puisse les arrêter. Et ce phénomène ne laisse pas en rade également certains membres de l’opposition.

