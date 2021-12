ADVERTISEMENT

*Mansour Sy un grand ministre du dialogue social*

Après avoir fait ses premières armes politiques au PIT, concomitamment dans le mouvement syndical enseignant au sein du Sudes, Mansour Sy s’est révélé sous le président Macky Sall comme un grand ministre de la fonction publique du travail, du dialogue social , des organisations professionnelles, chargé des relations avec les institutions.Il a conduit à terme , et pour la première fois au Sénégal, l’audit physique et biométrique des agents de l’Etat , lequel avait révélé de faux fonctionnaires, des morts et des agents inexistants percevant des salaires pendant de nombreuses années durant, sous les régimes précédents socialiste comme libéral. Grâce à cet audit ,l’état a pu réaliser des économies de six milliards cinq cents millions de francs CFA sur une année. Ce qui a permis de faire des recrutements de nouveaux personnels au sein de l’enseignement, de la santé et dans le secteur des forces de sécurité .Le ministre Mansour Sy, après le passage remarqué du ministre Yéro Deh, accéléra le processus du dialogue social en mettant en place le haut conseil du dialogue social d’une part , et d’autre part des mécanismes appropriés de dialogue qui impliquaient tous les partenaires sociaux , dans la mise en oeuvre et le suivi des accords obtenus.Cette démarche inclusive avait beaucoup contribué à l’apaisement du climat social et rétabli la confiance entre les acteurs.Ce qui avait abouti pour la première fois au Sénégal à la signature d’un pacte de stabilité sociale et d’emergence économique.De tels experts du dialogue social qui sont écoutés et respectés dans le milieu socio professionnel doivent reprendre service soit à la primature restaurée; et surtout durant cette phase de crise économique aggravée par les impacts de la pandémie covid19. Et ce ne sera que tout bénéfice pour le pays particulièrement en ce moment précis où les syndicats d’enseignants se font entendre avec une série de débrayages et de grèves qu’il faut sérieusement prendre en considération pour instaurer favorablement un climat social apaisé . De grâce ne laissons pas pourrir cette situation lourde de menaces dans ce secteur stratégique et déterminant pour le développement durable du Sénégal. Tous ces ministres dormeurs sur le front social et qui fatiguent le président de la république doivent céder la place, car il n’y a plus de temps à perdre si l’on veut relever tous les serieux défis qui nous interpellent.

Papa Mody Sow journaliste consultant