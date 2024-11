Artisanat : La Dg de l’Apda à l’écoute des acteurs

Dans sa volonté d’avoir une bonne cartographie du secteur artisanal et de ses difficultés, la directrice générale de l’agence pour le développement dé l’artisanat (Apda), a effectué une série de visites auprès des artisans et entreprises artisanales dans Dakar et sa banlieue, notamment à Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, Parcelles Assainies, Golf Sud, Medina et Yoff. Madame Sophie Nzinga Sy, a ainsi pu recueillir les préoccupations et suggestions des acteurs. Ce dialogue, selon le document dont nous avons reçue copie, a permis d’identifier les défis auxquels ces acteurs font face, ainsi que les opportunités pour renforcer leur compétitivité. Sophie Nzinga Sy a également profité de ces rencontres pour partager des informations sur les initiatives de l’APDA visant à soutenir et moderniser le secteur artisanal, en ligne avec les objectifs du Sénégal Vision 2050. Les artisans et entreprises artisanales ont exprimé leur satisfaction quant à cette approche de proximité, espérant une amélioration de leur environnement de travail et des perspectives de croissance.