Artisanat : L’Apda explore le modèle turc

XALIMANEWS- La Directrice Générale de l’Agence Sénégalaise pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA), Madame Sophie Nzinga SY en mission en Turquie a signé d’importants partenariats. D’abord avec la TIKA (Agence Turque de Coopération et de Coordination), des axes de partenariat prioritaires ont été noués dans les secteurs du cuir et des peaux ainsi que du textile, deux filières clés pour le développement de l’artisanat sénégalais.

La TIKA a d’ailleurs exprimé son intérêt pour accompagner les initiatives de l’APDA dans ces secteurs, notamment à travers des programmes de transfert de compétences et la création de marques artisanales.

L’Apda a également signé avec la Maison d’Afrique, un projet soutenu par la Fondation de la Première Dame de Turquie. Ce partenariat facilitera la promotion des produits artisanaux « Made in Sénégal » en Turquie, offrant ainsi aux artisans sénégalais un accès à un vaste réseau de distribution et de promotion.



« Ce voyage marque un tournant décisif dans la stratégie de l’APDA pour rendre l’artisanat sénégalais plus compétitif, moderne, et aligné avec les exigences des marchés internationaux. Grâce à ces partenariats, les artisans sénégalais bénéficieront non seulement de formations spécialisées, mais aussi d’un accès accru aux marchés, favorisant ainsi le développement durable de ce secteur clé pour l’économie sénégalaise », indique le communiqué.