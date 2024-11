ASER : Nouvel accord avec Sagemcom pour un contrat de localités en 24 mois

XALIMANEWS- L’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale(ASER) a conclu un nouvel accord pour la signature d’un contrat d’électrification rurale de localités, au Sénégal en 24 mois.

Selon un communiqué, parvenu à Xalima, ce jeudi, M. Jean Michel SENE, Directeur général de l’ASER et M. Saliou DIEYE, Directeur général de SAGEMCOM SENEGAL, ont procédé, hier, mercredi 13 novembre, au siège de l’ASER à la signature du protocole d’accord portant sur le projet PUELEC. Selon le document, celui-ci est libellé comme suit :

1 (Programme d’Urgence d’Electrification Rurale – phase 1) relatif à l’électrification de localités par extension du réseau électrique national. Le montant du projet s’élève à 51.806.967.635 FCFA (cinquante et un milliards huit cent six millions neuf cent soixante?sept mille six cent trente?cinq

francs CFA) soit 78.975.239,92 € (soixante?dix?huit millions neuf cent soixante?quinze mille deux cent trente?neuf euros et quatre?vingt?douze centimes d’euros). La durée d’exécution du projet est prévue sur 24 mois.

Attribué à SAGEMCOM en juillet 2023, le projet PUELEC 1 était en cours de contractualisation lors de l’installation de la nouvelle direction de l’ASER et devait électrifier 706 localités. En effet, le contrat commercial a été signé le 24 octobre 2023

et la convention de financement, le 14 février 2024. Le nouveau Directeur Général Monsieur Jean Michel SENE, fidèle à la feuille de route dessinée par les nouvelles autorités de l’Etat pour la rationalisation des dépenses publiques, s’est inscrit dans la dynamique de revue et d’optimisation des contrats en cours et ceux en attente de finalisation. L’ASER a ainsi approché SAGEMCOM pour continuer la contractualisation et a engagé une procédure de renégociation de certains termes et clauses du projet PUELEC 1 notamment la revue de la structuration du projet et l’inclusion d’un volet transfert de compétence par la formation d’étudiants en alternance qui est au cœur de la stratégie de la nouvelle Direction.

Il faut noter que les prix des items étaient conformes aux prix de référence. Toutefois, sur proposition du Directeur Général de l’ASER, les deux parties ont accepté un réaménagement par la suppression de la rubrique frais de transport international et transit et de la rubrique construction de dorsale (compte tenu du faible nombre de localités concernés) afin d’augmenter le nombre de localités à électrifier.

La société SAGEMCOM, sensible aux nouvelles orientations de la Direction Générale de l’ASER, adossées à celles des autorités, a accepté l’invitation de l’Agence pour une collaboration durable au bénéfice des deux structures et, par conséquent, au profit de l’Etat du Sénégal et des populations rurales en particulier. « SAGEMCOM possède de solides références dans le déploiement de masse de réseaux d’utilité publique. Nous sommes ravis de mettre cette expérience au service de l’ASER et du gouvernement du Sénégal pour contribuer à la noble mission qu’est l’atteinte de l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2029 », commentait son Directeur Général, Monsieur Saliou DIEYE. De même, Monsieur Jean Miche SENE soulignait dans son discours de prise de fonction que « les objectifs de l’ASER sont orientés fondamentalement vers le triptyque suivant : 1) remettre l’ASER au cœur de l’électrification rurale, 2) réduire les disparités entre régions et 3) atteindre l’accès universel ».

Cette convergence de vues a accéléré la finalisation du projet PUELEC 1.

C’est ainsi que, après d’intenses et fructueuses discussions, et en gardant le montant du marché inchangé à 51.806.967.635 FCFA ; les deux parties ont convenu des points d’accord ci?après :

• Suppression de la rubrique construction de dorsales, compte tenu de la faiblesse du nombre de localités à électrifier prévues par ce biais (36 localités pour 296 km de ligne Moyenne Tension) et réallocation du budget à l’électrification de localités supplémentaires ;

• Augmentation du nombre de localités à électrifier qui passe désormais de 706 à 1.000, réparties dans 13 régions du Sénégal (Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kédougou, Kolda, Louga,

Matam, Saint Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor) pour une population cible d’environ 350 000 habitants soit 50 000 ménages ;

• Augmentation de la part locale pour atteindre 50%, plafond autorisé par l’OCDE, dans le cadre d’un financement crédit acheteur

• En outre, les 2 Parties, s’engagent à mettre en œuvre :

o Le suivi du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ;

o Le recrutement d’un bureau de supervision et contrôle des travaux ;

o Le transfert de compétences à travers le recrutement d’étudiants en alternance ;

o La mise en place d’un cadre de suivi institutionnel.

ASER et SAGEMCOM se donnent rendez?vous très

prochainement à la réunion de démarrage pour une mise en œuvre rapide au profit des populations.

ASER :

L’Agence Sénégalaise d’Electrification rurale (ASER) a été créée par décret n° 99?1254 du 30 décembre 1999. Elle a, entre autres, comme objectifs de :

o situer l’électrification rurale dans une perspective de développement économique et social durable, par une exigence de reproductibilité et de viabilité technique et économique dans le montage des opérations ;

o impliquer le secteur privé, le secteur associatif et les collectivités locales en position d’acteurs moteurs de l’électrification rurale.

L’ASER est une unité autonome de service du ministère de l’Energie, chargée de promouvoir l’électrification rurale à travers un soutien aux initiatives au niveau national et au niveau international, en particulier pour développer les

programmes d’électrification arrêtés sur la base du plan d’électrification défini par le Ministre de l’Energie. Les activités de l’ASER sont régies par une Lettre de mission du Ministre chargé l’Energie. Cette Lettre de mission fixe aussi des

indicateurs de performance précis à l’Agence.

SAGEMCOM :

Présente en Afrique depuis de très nombreuses années, Sagemcom est un fabricant à la pointe de l’innovation et un entrepreneur EPC (Ingénierie Procurement Construction) de premier plan qui propose des solutions d’infrastructure

intelligentes pour répondre aux besoins d’électrification des populations dans les pays en développement. Son offre d’électrification modulaire de bout en bout s’appuie sur des

solutions d’extension de réseaux existants, de mini?réseaux, de pico?réseaux et de systèmes solaires domestiques pour permettre aux compagnies d’électricité et aux concessionnaires d’électrification rurale de répondre aux besoins d’électrification sur l’ensemble de leurs zones.