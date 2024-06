Asie-La Corée du Sud annonce la découverte potentielle de gisements majeurs de gaz et de pétrole

XALIMANEWS-Ce lundi, le président sud-coréen a révélé la présence possible de vastes gisements de gaz et de pétrole au large de la côte est du pays, a rapporté RFqi.

Bien que cette découverte nécessite encore une confirmation, elle pourrait représenter un tournant majeur pour la Corée du Sud, qui actuellement très dépendante des importations de combustibles fossiles en provenance du Moyen-Orient. Selon Radio France internationale, un projet de forage d’exploration a été lancé pour vérifier la présence de ces ressources.

Les résultats d’une exploration au large de la baie de Yeongil, à Pohang, ont révélé une forte probabilité d’énormes réserves de pétrole et de gaz. Dans une rare allocution télévisée, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a personnellement annoncé cette découverte à la population. Ces réserves pourraient suffire à approvisionner les besoins énergétiques du pays pour les 29 prochaines années. « Les derniers résultats indiquent qu’il existe une très forte probabilité de trouver jusqu’à 14 milliards de barils de pétrole et de gaz, comme l’ont confirmé des instituts de recherche et des experts de premier plan », a ajouté le président Yoon Suk-yeol.