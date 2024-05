Asie/Pacifique-Papouasie-Nouvelle-Guinée : plus de 2 000 personnes ensevelies par un glissement de terrain

XALIMANEWS-Le bilan d’un vaste glissement de terrain qui a frappé la province reculée d’Enga dans la nuit de jeudi à vendredi ne cesse de s’alourdir. Plus de 2 000 personnes ont été ensevelies, selon RFI qui cite les autorités du pays qui ont informé l’ONU dans une lettre consultée par l’Agence France-Presse (AFP).

Selon Radio France internationale, de nombreuses routes demeurent impraticables, compliquant ainsi l’acheminement de l’aide médicale et alimentaire, ainsi que l’évacuation des villages environnants. « Le glissement de terrain a enseveli vivantes plus de 2 000 personnes et provoqué des destructions considérables », a déclaré le Centre national des catastrophes de Papouasie-Nouvelle-Guinée au bureau de l’ONU dans la capitale, Port Moresby.

Le représentant de l’agence onusienne présente sur place, l’Organisation internationale des migrations, indique pour sa part au média français, que la situation reste particulièrement dangereuse. Ses collègues « ont dû fuir les lieux où se trouvent les décombres », car « des rochers tombent sans arrêt et la terre continue à glisser ». Tout cela « fragilise les maisons environnantes », poursuit-il. Selon RFI, un ordre d’évacuation a été donné.