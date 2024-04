Asie-Taïwan : un séisme de magnitude supérieure à 7 fait 9 morts et des centaines de blessés

XALIMANEWS-Un puissant séisme s’est produit dans l’île ce mercredi, faisant état de neuf morts et plusieurs blessés, a rapporté France 24.

Selon le média hexagonal, c’est le séisme le plus puissant qu’ait connu l’île depuis 25 ans. Il s’est produit mercredi près des côtes de Taïwan, provoquant une alerte au tsunami dans l’île, tout comme au Japon et aux Philippines, finalement levée.

Un bilan provisoire fait état de neuf morts et plus de 800 blessés a été déclaré par l’agence de Lutte anti-incendie et au moins 26 immeubles se sont effondrés dans la ville de Hualien et 77 personnes sont toujours piégées sous les décombres, selon les pompiers.