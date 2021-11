« Ce que nous sommes entrain de faire est exactement ce que Dubaï a fait au début des années 2000 », a déclaré ce vendredi Ernest Dikoum, directeur marketing développement produit d’Air-Sénégal lors de l’atelier de collaboration ASPT- AIR Sénégal SA- Secteur privé touristique. « En 2002 Emirats avait décidé de développer la destination Dubaï. Et ce n’était pas gagné d’avance. Ils s’étaient dits qu’ils étaient à 5 millions de touristes par an et ils se sont dits qu’ils vont atteindre 10. Et aujourd’hui ça ne se compte plus. Parce que c’était un travail d’équipe, et maintenant ils sont cités comme exemple », affirme monsieur Dikoum. Il ajoute, « très proche de nous les marocains l’ont fait avec une collaboration entre l’agence de la promotion du tourisme et la compagnie Royal air Maroc. Et nous savons que le Sénégal a les moyens de le réussir, car dans toutes les réunion que nous participions que ça soit aux USA ou dans la sous-région on pose toujours la questions de savoir : est ce qu’il y’a une personne dans la salle qui n’a pas une seule connaissance à Dakar ? Et partout c’est qu’une seule fois qu’une main s’est levée. Donc la réalité est presque partout il y’a une personne par qui quelqu’un peut passer pour venir au Sénégal à travers Air-Sénégal ». « Donc nous pouvons réussir ce pari », conclut-il.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy