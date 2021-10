Au niveau national, son Excellence Mack Sal a placé le sport comme un axe majeur de développement économique et social et comme élément puissant de raffermissement des liens entre les peuples. C’est pourquoi, réuni à Buenos Aires le 08 octobre 2018, le Comité International Olympique, à l’unanimité de ses membres, a porté son choix sur le Sénégal pour abriter les Jeux olympiques de la Jeunesse, le premier événement olympique en terre africaine. Le processus de préparation a été lancé et se poursuit depuis lors avec l’ensemble des partenaires et paries prenantes, a rappelé le porte- parole des pays africains à cette assemblée générale.

