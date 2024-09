Assemblée générale des Nations Unies : Le Président Bassirou Diomaye Faye à New York, ce samedi

XALIMANEWS- Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye , se rendra à New York, aux États-Unis, pour prendre part à la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, du 21 au 28 septembre 2024, nous apprend le Soleil Digital qui cite les services de la Présidence.

Cette rencontre internationale, placée sous le thème « L’unité dans la diversité, pour l’avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous », permettra au Chef de l’État de porter la voix du Sénégal sur les enjeux globaux majeurs et de réaffirmer l’engagement de notre pays en faveur de la coopération internationale et de la promotion des valeurs de paix et de justice.