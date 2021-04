« L’Association des jeunes avocats sénégalais qui regroupe la frange la plus jeune des avocats sénégalais a tenu cet après-midi son assemblée générale annuelle à la maison de l’Avocat avec la présence du Bâtonnier Me Papa Leyti NDIAYE. Faisant allusion aux passes d’armes entre avocats suite à l’affaire dite Sonko-Adji Sarr, le bâtonnier a exhorté les jeunes avocats à rester unis et soudés mais aussi et surtout à se conformer aux règles déontologiques qui régissent l’ordre des avocats. A l’issue de l’Assemblée générale, un nouveau président a été élu en la personne de Me Cheikh Mouhamadou Bachir LO, Avocat à la Cour (photo). Le nouveau bureau a pris l’option d’œuvrer pour veiller au respect des libertés publiques, des droits de l’homme et l’indépendance de la justice. Les jeunes avocats comptent désormais se dresser contre toute atteinte aux droits des personnes vulnérables et leur apporteront l’aide et l’assistance nécessaire. Maître Sally Mamadou Thiam Avocat a la Cour, Président de la commission communication de l’Ajas ».

