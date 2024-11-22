Assemblée nationale/15ème législature : La liste complète des députés dévoilée

XALIMANEWS- E n attendant la proclamation définitive des résultats des législatives, la sortie de la Commission nationale de recensement des votes, qui a publié, hier, les résultats provisoires du scrutin du 17 novembre, a permis au magistrat Abdoulaye Ba, président de la cour d’appel de Dakar, de dévoiler en même temps, la liste complète des députés qui vont siéger à l’hémicycle pendant la 15ème législature. In extenso.

Pastef

Proportionnelle :

Ousmane Sonko

Mbène Faye

Saliou Ndione

Marie Ang Mame Selbé Diouf

Alla Kane

Maïmouna Bousso

Oumar Sy

Fama Bâ

Abdoulaye Tall

Jacqueline Sagna

Mohamed Sall

Amy Dia

Mouramani Kaba Diakité

Awa Sonko

Alioune Ndao

Béatrice Faye

Germaine Tening

Oumar Diop

Awa Seck

Babacar Varore

Marème Mbacké

Mayame Mbaye

Ndèye Fatou Mané

Bara Ndiaye

Fatou Ngom

Ousmane Diouf

Fatou Bâ

Assane Diop

Anta Dia

Banta Wagué

Liste Majoritaire (Départementale) :

Dakar : Abass Fall, Mame Mariama Dary, Elhadj Ababacar Tambédou, Marie Hélène Ndoffène Diouf, Elhadj Ousmane Fall, Ndakh Thiam, Abdourahmane Diouf

Guédiawaye : Ramatoulaye Bodiang, Mamadou Seye

Keur Massar : Mohamed Siradio Souaré, Ramatoulaye Ndom

Pikine : Babacar Ndiaye, Safiatou Malick Mbaye, Ibrahima Mbengue, Mame Diarra Beye, Matar Sylla

Rufisque : Youngaré Dione, Khady Sarr

Bambey : Badara Diouf, Sokhna Diarra Thiaw

Diourbel : Alioune Sène, Coumba Ndiaye

Mbacké : Cheikh Thioro Mbacké, Fatma Mbodj, Ahmadou Lô, Khady Sow, Diogomaye Diaw

Fatick : Cheikh Faye, Amy Ndiaye

Foundiougne : Ansoumana Sarr, Mariama Coly

Mbirkilane : Samba Dang

Kaffrine : Momar Talla Ndao, Maïmouna Dieng

Koungheul : Elhadj Gueye, Ndèye Awa Dieng

Malem Hodar : Elhadj Diop

Guinguinéo : Ismaila Diallo

Kaolack : Rocky Ndiaye, Alioune Badara Diagne

Nioro du Rip : Massamba Dieng, Amy Tall Dieng

Kédougou : Abdoulaye Sow

Salémata : Mamadou Lamine Souaré

Saraya : Amdiatta Diaby

Kolda : Youba Baldé, Malick Sané

Médina Yoro Foula : Wouly Doucouré, Diaraye Bâ

Vélingara : Ibou Gueye, Safiatou Sow

Kébémer : Daba Wagnane, Ousmane Diop

Linguère : Malick Ndiaye, Saye Cissé

Louga : Serigne Abdoul Arad Ndiaye, Marième Fall

Dagana : Ibrahima Mbodj, Marième Diamanka

Saint-Louis : Seynabou Yacine Samb, Alioune Gueye

Bounkiling : Insa Danfa, Awa Sy

Goudomp : Chérif Ahmed Dicko, Sonakinti Solly

Sédhiou : Ayib Daffé, Holémata Bayo

Bakel : Adama Tandjigora, Boye Baby

Koumpentoum : Moussa Mbaye, Awa Sow

Tambacounda : Mady Danfakha, Maye Sao

Mbour : Mamadou Lamine Diaité, Félicité Mbougane Sarr, Djiby Ciss, Amy Dabo

Thiès : Amadou Bâ, Fatma Gueye, Abdoulaye Faye, Anne Marie Yacine Tine

Tivaouane : Ousmane Ciss, Grace Faye

Bignona : Bacary Diédhiou, Ousmane Sonko

Oussouye : Alphone Mané Sambou

Ziguinchor : Guy Marius Sagna, Oulimata Sidibé

Diaspora :

Afrique Australe : Lamine Faye

Afrique de l’Ouest : Daouda Ndiaye, Ndèye Ndiaye, Alassane Niang

Afrique du Nord : Amadou Lamine Diouf

Amérique Océanie : Aïcha Touré

Asie Moyen-Orient : Younoussa Cissokho

Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord : Amadou Khadyr Sonko, Fatou Diop Cissé, Samba Diouf

Europe du Sud : Amadou Diallo, Awa Dione, Fodé Mané

Coalition Sénégal Kese

Proportionnelle :

Thierno Alassane Sall

Pole Alternative 3ème Voix

Proportionnelle :

Birima Mangara

Coalition And Koluté Nguir Sénégal (AKS)

Proportionnelle:

Abdou Karim Sall

La Marche des Territoires, Andu Nawlé

Proportionnelle : Maguette Sène

Liste majoritaire : Adama Diallo

Les Nationalistes, Dieul Lignou Mom

Proportionnelle :

Tahirou Sarr

And Bessal Sénégal

Proportionnelle :

Abdoulaye Sylla

Coalition Farlu

Proportionnelle :

Moustapha Diop

Coalition Diam ak Njerigne

Proportionnelle :

Amadou Bâ, Rokhaya Camara, Cheikh Oumar Ann, Salimata Diop, Mbaye Ndione

Liste Majoritaire :

Moussa Amady Sarr, Nafi Kane

Sam sa Kaddu

Proportionnelle :

Barthélémy Dias, Anta Babacar Ngom, Cheikh Youm

Takku Wallu Sénégal

Proportionnelle :

Macky Sall, Fabinta Ndiaye, Mamadou Lamine Thiam, Aïssata Tall, Amadou Mame Diop, Thérèse Faye, Mouhamadou Ngom, Fatou Sow

Liste Majoritaire :

Kanel : Daouda Dia, Racky Diallo

Matam : Mamadou Diaw, Aïssatou Ousmane Diallo

Ranérou Ferlo : Amadou Diallo

Afrique du Centre : Sokhna Bâ, Bara Fofana

Goudiry : Djimo Souaré

Coalition Sopi Sénégal

Proportionnelle :

Tafsir Thioye