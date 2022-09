Après l’installation électrique des députés de la 14 ème législature, l’opposition parlementaire annonce un autre front. Barthélémy Dias et les autres députés de la coalition Yewwi askan wi comptent introduire une proposition de loi pour régler de manière définitive la question du 3 ème mandat. Et le peuple sénégalais, dans son ensemble, est invité à envahir l’Assemblée nationale pour dire non au 3 ème mandat. L’annonce est du député-maire Barthélémy Dias, hier, au cours d’une déclaration sur sa page Facebook lit par nos confrères de Walf-net. «Après la célébration du grand Magal de Touba, nous allons initier une proposition de loi qui va régler définitivement la question du troisième mandat. A ce titre, j’invite le peuple sénégalais à envahir l’Assemblée nationale du Sénégal. Il va donner une position claire et tranchée. Non au 3 ème mandat. Au cas contraire, tu nous trouveras sur ton chemin. Nous avons décidé de résister pour le compte du peuple sénégalais. Advienne ce qui adviendra», a lancé le député maire. Occasion qu’il saisira pour lancer des piques au président Macky Sall : «Ta petite marionnette que tu as mis à l’Assemblée nationale, tant que le 166 ème député est présent (gendarmerie) tu peux continuer à violer les lois et les textes. Et que tous les partenaires du Sénégal (bilatéraux ou partenaires techniques ou financiers) constatent que le Sénégal est autre chose qu’une démocratie. Toi et ta marionnette que tu as installée à l’Assemblée, toi et tes pseudos députés, tu sauras que cela ne passera pas».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy