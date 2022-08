«On leur propose de rejoindre le pouvoir, d’être reçus par tel ou tel autre responsable, souffle Mamadou Lamine Thiam. On leur dit : ‘On va te donner tant de millions de francs CFA, on va te faire tel et tel recrutement. On peut recruter 20 personnes pour toi’.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy