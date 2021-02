Les députés Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirasssy ont démissionné de la commission ad hoc, chargée de lever l’immunité parlementaire du leader de Pastef. Dans une lettre conjointe obtenue par Libération online, ils estiment qu’Ousmane Sonko « est un élu du peuple et un représentant de la nation ; et nous ne pouvons accepter d’être complices d’une mise à mort d’un député légalement et légitimement élu ; laquelle mise à mort ne reposant sur aucun élément probant ». « Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, nous avons décidé, nous députés soussignés membres de comité ad hoc, de présenter notre démission de ce dit comité avec effet immédiat. Nous vous permettons ainsi d’être seuls à prendre l’entière responsabilité de la forfaiture que vous vous préparez à perpétrer. Au nom de l’Etat de droit et de l’éthique, nous ne pouvons y participer », ont-ils écrit à l’endroit de Moustapha Niasse.

