Assemblée nationale : Convocation en séance plénière pour l’examen du budget 2025 et l’élection des membres de la Haute Cour de Justice

XALIMANEWS-Les députés de l’Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière ce samedi 28 décembre 2024, à partir de 10 heures, pour une session d’importance majeure dans leur calendrier législatif.

L’ordre du jour comporte deux points essentiels. Tout d’abord, l’examen du projet de loi de finances pour l’année 2025. Conformément aux dispositions de l’article 86, alinéa 6, de la Constitution, les parlementaires devront analyser et voter ce texte clé, qui définit les grandes orientations budgétaires et les priorités économiques pour l’année à venir.

Ensuite, à 12 heures, se tiendra l’élection des membres de la Haute Cour de Justice, une étape cruciale dans la composition de cette institution chargée de juger les hauts responsables en cas de manquements graves dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette convocation survient dans un contexte marqué par des défis économiques et politiques significatifs, où les attentes des citoyens et des acteurs économiques sont particulièrement élevées. Le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement devront convaincre les élus de la pertinence des choix budgétaires, tout en s’efforçant de maintenir un équilibre entre rigueur financière et engagements sociaux.

Par ailleurs, l’élection des membres de la Haute Cour de Justice sera scrutée avec attention par l’opinion publique et les observateurs politiques. Dans un climat où la transparence et la justice figurent parmi les préoccupations majeures des Sénégalais, cette étape revêt une dimension stratégique. La session s’annonce donc cruciale, avec des enjeux de gouvernance et de développement qui promettent d’animer les débats parlementaires.