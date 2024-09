Assemblée nationale: Début de l’examen d’une loi portant création d’une Commission nationale des droits de l’homme

XALIMANEWS: Les députés ont entamé lundi l’examen d’un projet de loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, a constaté l’APS.

Quelque trente-six parlementaires vont prendre la parole en plus des trois présidents des groupes constitués à l’Assemblée nationale. Il s’agit de Mohamed Ayib Daffé de Yewwi Askan wi, Lamine Thiam de Liberté, Démocratie et Changement et d’Abdou Mbow de Benno Bokk Yakaar (opposition).

Ce projet de loi ainsi que celui visant à autoriser le président de la République à ratifier la Convention de l’Union africaine sur la coopération transfrontalière (Convention de Niamey), adopté à Malabo, le 27 juin 2014 figure sur le calendrier de la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale.

Elle doit se poursuivre vendredi avec la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko.

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne? et son collègue Yankhoba Diémé, ministre du Travail et relations avec les institutions représentent le gouvernement.