Assemblée Nationale/DPG du premier Ministre : Ousmane Sonko annonce le retour de la taxation des appels entrants

XALIMANEWS-Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a annoncé le rétablissement de la taxation des appels entrants et a exprimé sa position sur cette mesure.

« Entre 2012 et 2024, le Sénégal a perdu 600 milliards de FCfa avec la suppression des taxes sur les appels entrants. C’est ce qu’a révélé le Premier ministre Ousmane Sonko qui fait face aux députés pour sa déclaration de politique générale. « Elle sera remise sur la table dès le début de l’année en impliquant les ministres des télécommunications et des finances, les opérateurs et les associations consuméristes« , a-t-il annoncé.