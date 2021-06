XALIMANEWS- La députée Maimouna Sene a profité de son temps de parole à l’Assemble nationale lors du vote du projet de la sur la criminalisation pour plaider la cause d’Adji Sarr qui a accusé le député Ousmane Sonko de viol. «nous réclamons justice pour Adji Sarr qui a été violée et humiliée. Il faut lui rendre sa dignité. On l’a traité de tous les noms d’oiseaux et son violeur est en liberté et se permet de se pavaner comme il le veut. Ce n’est pas pour rien que l’on a criminalisé la loi sur le viol», a-t-elle indiqué.

