Le projet de budget 2022 du Ministère de la Culture et de la Communication, dirigé par Abdoulaye Diop, est arrêté à 61. 666.792. 521 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et à 29.062.525.802 FCFA en crédits de paiement (CP).



Prenant la parole, le Ministre Diop a annoncé les objectifs des différents programmes définis à travers le projet de budget 2022 de son département. Concernant le programme « Promotion et Valorisation des Industries culturelles et créative, pour l’exercice 2022, les crédits dédiés à ce programme sont arrêtés à 12.714.296.586 FCFA en AE et 9.776. 296.586 FCFA en CP.

Pour le programme 2 (Développement et Encadrement du Secteur de la Communication), au titre de l’exercice 2022, les crédits alloués à ce programme sont arrêtés à 0.719. 120.528 FCFA en AE et 12. 719.120.528 FCFA en CP.



Relativement au Programme 3, (Promotion et Valorisation du Patrimoine culturel), les montants alloués à ce programme sont arrêtés à 935. 384. 892 FCFA en AE et 5.269.118.173 FCFA en CP.

Le Programme 4 qui consiste au Pilotage, Coordination et Gestion administrative Pour l’exercice 2022, les crédits destinés à ce programme sont arrêtés à 1. 297.990.515 FCFA en AE et en CP.

Par nature économique de dépenses, ces crédits sont répartis comme suit : dépenses de Personnel : 379. 203.000 FCFA en AE et en CP; acquisitions de biens et services : 798.787. 515 FCFA en AE et en CP; transferts courants : 120.000.000 FCFA en AE et en CP.