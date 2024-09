Assemblée nationale: Le calendrier de l’examen de trois projets de loi et la date de la DPG d’Ousmane Sonko fixés cet après midi

XALIMANEWS: Les présidents des trois groupes parlementaires de l’Assemblée nationale vont se réunir à 16 h 30 pour fixer le calendrier des plénières prévues pour l’examen de trois projets de loi et la date de la déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre, a-t-on appris jeudi du président de ladite institution, Amadou Mame Diop.

M. Diop a annoncé cette réunion lors de l’ouverture de la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale.

Cette session a eu lieu à l’initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui, usant de ses prérogatives constitutionnelles, a demandé aux députés de se réunir ce jeudi.

Les présidents des groupes Benno Bokk Yaakaar (majoritaire), Yewwi Askan Wi (dominé par Pastef, le parti du chef de l’État) et Liberté, démocratie et changement (dirigé par le PDS) vont se retrouver pour fixer le calendrier des prochaines plénières de l’Assemblée nationale. Ils détermineront l’ordre de passage et les dates d’examen de plusieurs projets de loi.

Un projet de règlement de la gestion 2022 de l’institution parlementaire fait partie des textes à examiner.

L’un des projets de loi a été élaboré pour autoriser le président de la République à ratifier la Convention de l’Union africaine sur la coopération transfrontalière. Les parlementaires vont également examiner un projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l’homme.

Les présidents des trois groupes parlementaires vont également fixer la date à laquelle aura lieu la DPG du Premier ministre devant les députés.

Un bras de fer entre le pouvoir exécutif et l’opposition parlementaire

La session extraordinaire ouverte ce jeudi à l’initiative du président de la République se tient après que les députés de Benno Bokk Yaakaar ont déposé une motion de censure visant à dissoudre le gouvernement.

L’ouverture de ladite session extraordinaire a entraîné la suspension du processus qui devait conduire à l’examen de la motion de censure.

Selon l’article 84 de la Constitution, l’ouverture de cette session extraordinaire bloque la procédure de la motion de censure de Benno Bokk Yaakaar contre le gouvernement.

Cette motion de censure découle d’un bras de fer entre le pouvoir exécutif et l’opposition parlementaire.

Dans cette confrontation, l’Assemblée nationale a rejeté, lundi, un projet de modification de la Constitution qui visait à dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE), deux assemblées consultatives.

Après avoir ‘’pris acte’’ de la décision de l’institution parlementaire, le chef de l’État a limogé, mercredi, la présidente du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye, et le président du CESE, Abdoulaye Daouda Diallo, deux hauts responsables de partis politiques membres de Benno Bokk Yaakaar.

Cette dernière a échoué à faire élire l’ancien Premier ministre Amadou Ba à la présidence de la République, le 24 mars dernier. Elle a fait élire Macky Sall en 2012 et en 2019.

