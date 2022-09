A travers un communiqué, cette organisation a condamné le comportement des députés de la 14ème législature, desquels les Sénégalais attendaient plus de maturité et de sérieux dans les travaux et d’élégance dans les propos. «Les Sénégalais fondaient beaucoup d’espoir en cette nouvelle législature, qu’ils espéraient être une Assemblée nationale de rupture où les débats d’idées prendraient le dessus sur les invectives et incivilités», rappelle le communiqué. Selon le Forum du justiciable, «le désenchantement est le sentiment le mieux partagé par les Sénégalais, après cette rentrée parlementaire peu honorable que nous ont servie nos députés nouvellement élus». «La démocratie sénégalaise est abîmée voire détricotée en mille morceaux», pleure le Forum.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy