Assemblée Nationale : le président El Malick Ndiaye a rencontré les membres du bureau de la 15e législature

XALIMANEWS-Ce jeudi 5 décembre 2024, le président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a rencontré les membres du bureau de la 15e législature, en présence des présidents des deux groupes parlementaires.

Lors de cette réunion de prise de contact, le président El Malick Ndiaye a présenté sa vision aux membres du bureau, mettant particulièrement l’accent sur l’importance d’une collaboration étroite entre le bureau, les présidents de commissions et l’ensemble des députés. Cette démarche s’inscrit dans sa volonté de bâtir une Assemblée nouvelle, plus efficace, plus représentative et plus à l’écoute des attentes des citoyens. (Voir photos)