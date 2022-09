Rien ne va plus entre le Benno du Président Macky Sall et l’UCS de l’ancien maire de Ziguinchor. Après les querelles lors des investitures des élections locales, la nomination du gouvernement de ce samedi vient amplifier les choses.Allié de Macky Sall dans le Benno Bokk Yaakar, le parti d’Abdoulaye Baldé, l’Union Centriste du Sénégal (UCS) a rejeté le poste de président de commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale.Selon le porte -parole national Aboubacar Diassy l’UCS n’est pas demandeur de ce poste et Macky Sall ne respecte pas ce parti. Il informe aussi qu’une conférence de presse sera organisée dans le mois pour revoir leur compagnonnage avec le Benno Bokk Yaakar.

