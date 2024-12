Assemblée nationale: Pastef rafle tous les 8 vice-présidents, les 6 secrétaires élus et les 2 questeurs

XALIMANEWS: Devenu majoritaire à l’issue du scrutin législatif du 17 novembre dernier (130 sièges), Pastef s’est adjugé tous les postes du bureau de l’Assemblée nationale.

Aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions de président de l’Assemblée nationale, le désormais ex-ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a suspendu la séance pour permettre aux deux groupes parlementaires (Pastef) et Takku Wallu Senegaal) de proposer les candidats pour les huit vice-présidents.

Premier vice-président : Ismaïla Diallo (Pastef)

2e vice-présidente : Rokhy Ndiaye (Pastef)

3e vice-président : Cheikh Thioro Mbacké (Pastef)

4e vice-présidente : Mbène Faye (Pastef)

5e vice-président : Amadou Ba n°2 (Pastef)

6e vice-présidente : Oulimata Sidibé (Pastef)

7e vice-président : Samba Dang (Pastef)

8e vice-président : Ramatoulaye Bodian (Pastef)

Le groupe parlementaire avait choisi Mamadou Ngom dit Farba au poste de vice-président. « Mais là, il y a une carence », a déclaré El Malick Ndiaye. Selon le président de l’Assemblée nationale, « le groupe Takku Wallu a proposé un homme à la place ».

Prenant la parole, la présidente dudit groupe, Aïssata Tall Sall, a précisé qu’il leur était demandé de proposer un vice-président, ce qu’ils ont fait, demandant à l’Assemblée de décider de la position. « Ce poste de 8e vice-président nous revient de droit et nous avons proposé notre candidat. Et c’est Mouhamadou Ngom jusqu’à ce que le droit en décide autrement », a-t-elle ajouté.

« Les sept premiers vice-présidents nous reviennent d’après le calcul et on a respecté la parité. C’était à eux de respecter cette parité. Il y a une réelle volonté de dilatoire, de bloquer les travaux pour faire croire aux sénégalais que c’est la majorité qui bloque », a rétorqué Ayib Daffé, président du groupe parlementaire de Pastef.

El Malick Ndiaye a demandé au groupe de Pastef de proposer une femme pour passer au vote. Ce, en vue de respecter les dispositions parlementaires imposant le respect de la parité.

C’est par la suite que Mme Ramatoulaye Bodian a été désignée. Et la liste a été adoptée par la majorité (131 voix) alors que les membres du groupe de Takku Wallu ont boudé la salle.

Pour les six Secrétaires élus, ce sont respectivement : Maïmouna Bousso (Pastef) ; Mouhamed Sall (Pastef); Daba Wagnane (Pastef); Bakary Diédhiou (Pastef); Beatrice Germaine Faye (Pastef) et Assane Diop (Pastef). Au total, 136 députés ont adopté la liste.

S’agissant des questeurs, ils sont respectivement Aicha Touré (Pastef) et Alphone Mané Sambou (Pastef).

LeSoleil