Assemblée Nationale-Renforcement des relations diplomatiques et parlementaires : le Président El Malick Ndiaye accorde des audiences aux ambassadeurs des Émirats Arabes Unis, de la Malaisie et du Cap-Vert

XALIMANEWS-Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a accordé des audiences parallèles à plusieurs ambassadeurs accrédités au Sénégal : Monsieur Saeed Hamdan Alnaqbi, Ambassadeur des Émirats Arabes Unis ; Monsieur Dato Zainal Izran Zahari, Ambassadeur de Malaisie ; et Monsieur Herminio Emanuel Da Costa Moniz, Ambassadeur du Cap-Vert.

L’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Monsieur Alnaqbi, a transmis au Président Ndiaye les félicitations de son homologue émirati. Il a également exprimé le souhait de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays et de formaliser la création d’un groupe d’amitié parlementaire, afin de favoriser les échanges et collaborations dans divers domaines.

En réponse, le Président de l’Assemblée nationale a mis en avant la solidité des relations entre les Émirats Arabes Unis et le Sénégal, insistant sur les valeurs communes de paix et de solidarité. Il a salué les nombreuses initiatives des Émirats en faveur du développement du Sénégal et exprimé son désir d’approfondir les liens institutionnels par une coopération parlementaire renforcée.

Lors de l’audience avec l’Ambassadeur de Malaisie, Monsieur Dato Zainal Izran Zahari, les discussions ont porté sur les relations cordiales et fraternelles qui unissent les deux pays. Monsieur Zahari a souligné les similitudes culturelles et économiques entre la Malaisie et le Sénégal, mettant en lumière les opportunités de partage d’expertise dans des secteurs clés tels que l’agriculture, les infrastructures et les technologies.

Le Président Ndiaye a salué le modèle économique malaisien, qu’il considère comme une source d’inspiration pour le Sénégal. Il a proposé le développement de projets conjoints dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en identifiant la coopération parlementaire comme un levier stratégique pour renforcer les relations bilatérales et soutenir les initiatives de développement.

Enfin, lors de son entretien avec l’Ambassadeur du Cap-Vert, Monsieur Herminio Emanuel Da Costa Moniz, ce dernier a exprimé son engagement à travailler de manière active avec l’Assemblée nationale sénégalaise, en mettant l’accent sur l’importance de renforcer les échanges parlementaires. Il a également insisté sur la nécessité de consolider les relations bilatérales pour soutenir des projets communs.

Le Président Ndiaye, tout en saluant la vitalité démocratique du Cap-Vert, a réitéré sa volonté de dynamiser la coopération parlementaire entre les deux pays, dans une perspective de rapprochement et de développement mutuel.