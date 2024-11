Assemblée nationale: Voici la liste définitive des députés élus de la 15 ème législature

XALIMANEWS: Le Conseil constitutionnel a proclamé, mercredi, les résultats définitifs des élections législatives anticipées du 17 novembre confirmant la large victoire du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef, pouvoir) qui raflle 130 des 165 sièges que compte l’Assemblée nationale.

Dans sa décision consultée par l’APS, le Conseil constitutionnel signale que ses services n’ont enregistré aucune contestation après la publication des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes siégeant à la Cour d’appel de Dakar.

Sur 7 371 891 électeurs inscrits lors de ces législatives, 3 650 120 ont voté. Quelque 26 487 bulletins nuls ont été relevés, soit 3 623 633 suffrages valablement exprimés.

Les élections législatives ont enregistré un taux de participation de 49,51%. Le quotient national est de 68370, 43.

Le parti Pastef a enregistré 1991770 voix et obtenu 29 sièges au scrutin national et 101 sièges au scrutin majoritaire soit un total de 130 sièges.

La coalition Takku Wallu a eu 16 sièges (national et départemental) avec 531466 voix.

La coalition Diam ak Njarin a eu 330865 voix pour 5 sièges au scrutin national et 2 au scrutin départemental soit 7 sièges.

La coalition Sam sa Kaddu a eu 222060 pour 3 sièges au national

La coalition la marche des Territoire/And Nawlé a eu 47636 voix a obtenu deux sièges (national et départemental).

Les coalitions And ci Koolute Nguir Sénégal (21391 voix) Sénégal Kesse (25822 voix), And Bessal sénégal (20765 voix), Pôle alternative 3ème voie kiraay Ak Natangué (26775 voix), Sopi Sénégal (22991 voix), Farlu (28 303 voix) et l’entité indépendante les Nationalistes/Jel Linu Moom ont chacun obtenu un siège de député.

Voici la liste définitive des députés élus de la 15 ème législature :

Au scrutin proportionnel sur une liste nationale

Coalition Senegaal Kesé:

Thierno Alassane Sall

Coalition Pôle alternatif 3ème voie kiraay ak natangue:

Birima Mangara

Coalition And Ci Koolute Nguir Sénégal (A.K.S):

Abdou Karim Sall

Coalition La Marche des Territoires/Andu Nawlé:

Maguette Sène

Entité indépendante Les Nationalistes / Jël liñu Moom:

Papa Tahirou Sarr

Coalition And Bessal Senegal:

Abdoulaye Sylla

Parti Pastef:

Ousmane Sonko

Mbène Faye

Saliou Ndione

Marie Ang Mame Selbé Diouf

Alla Kane

Maïmouna Bousso

Oumar Sy

Fama Ba

Abdoulaye Tall

Jacqueline Sagna

Mphamed Sall

Amy Dia

Mouramani Kaba Diakité

Awa Sonko

Alioune Ndao

Béatrice Germaine Tening Faye

Oumar Diop

Awa Seck

Babacar Varore

Marème Mbacké

Mayabé Mbaye

Ndèye Fatou Mané

Bara Ndiaye

Fatou Ngom

Ousmane Thiouf

Fatou Ba

Assane Diop

Anta Dia

Banta Wagué

Coalition FARLU:

Moustapha Diop

Coalition Jamm ak Njariñ:

Amadou Ba

Rokhaya camara

Cheikh Oumar Anne

Salimata Diop

Mbaye Dione

Coalition Samm Sa Kaddu:

Barthélémy Toye Dias

?nata Babacar Ngom

Cheikh Ahmed Tidiane Youm

Coalition Takku Wallu Sénégal:

Macky Sall

Fabineta Ndiaye

Mamadou lamine Thiam

Aïssata Tall

Amadou Mame Diop

Thérèse Faye

Mouhamadou Ngom

Fatou Sow

Coalition Sopi Sénégal:

Tafsir Thioye

II-Au scrutin majoritaire départemental

Coalition La Marche des Territoires/Andu Nawlé:

Adama Diallo

Parti PASTEF:

Abass Fall

Mame Mariama Dary

EL Hadji Ababacar Tambédou

Marie Hélène Ndoffène Diouf

El Hadji Ousmane Fall

Ndack Thiam

Abdourahmane Diouf

Ramatoulaye Bodian

Mamadou Sèye

Mohamed Siradio Souaré

Ramatoulaye Ndom

Babacar Ndiaye

Safiatou Malick Mabye

Ibrahima Mbengue

Mame Diarra Bèye

Matar Sylla

Youngare dione

Khady Sarr

Badara Diouf

Sokhna Diarra Thiao

Aliou Sène

Coumba Ndiaye

Cheikh Thioro Mbacké

Fatima Mbodji

Ahmadou Lo

Khady Sow

Diogomaye Diaw

Cheikh Faye

Amy Ndiaye

Ansoumana Sarr

Mariama Coly

Samba Dang

?omath Talla Ndao

Maïmouna Dieng

El Hadji Guèye

Ndèye Awa Dieng

El Hadji Diop

Ismaïla Diallo

Rokhy Ndiaye

Alioune Badara Diagne

Massamba Dieng

Anthia Dieng

Abdoulaye Sow

Mamadou lamine Souaré

Amdiatta Diaby

Yoba Baldé

Ndèye Marie Sané

Bouly Doucouré

Diaraye Ba

Ibou Guèye

Safiatou Sow

Daba Wagnane

Ousmane Diop

Malick Ndiaye

Saye Cissé

Serigne Abdoul Ahad Ndiaye

Maème Fall

Ibrahima Mbodji

Marième Diamanka

Seynabou Yacine Sambe

Alioune Dièye

Insa Danfa

Awa Sy

Chérif Ahmed Dicko

Sona Kinty Solly

Mohamed Ayib Salim Daffé

Holémata Bayo

Adama Tandjigora

Boye Baby

Moussa Mbaye

Awa Sow

Mady Danfakha

Maye Sao

Mamadou Lamine Diaite

Félicité Mbougane Sarr

Djiby Ciss

Amy Dabo

Amadou Ba

Fatma Guèye

Abdoulaye Faye

Anne Marie Yacine Tine

Ousmane Ciss

Grasse Faye

Bacary Diedhiou

Ousmane Sonko

Alphonse Mane Sambou

Guy Marius Sagna

Oulimata Sidibé

Lamine Faye

Daouda Ndiaye

Ndèye Ndiaye

Alassane Niang

Amadou Lamine Diouf

Aicha Toure

Younoussa Cissoko

Abdoul Kadyr Sonko

Fatou Diop Cisse

Samba Diouf

Amadou Diallo

Awa Dione

Fodé Mané

Coalition jamm ak njariñ

Moussa Hamady Sarr

Nafi Kane

Coalition takku wallu sénégal

Daouda Dia

Raqui Diallo

Mamadou Diaw

Aissata Ousmane Diallo

Amadou Diallo

Sokhna Ba

Barane Fofana

Djimo Souaré