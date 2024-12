Assemblée nationale: Voici la liste des présidents des commissions parlementaires

XALIMANEWS: Les députés ont élu les membres des 14 commissions permanentes de l’Assemblée nationale, dont 13 sont dirigées par des élus de Pastef.

Chérif Ahmed Dicko, membre du groupe Pastef (majorité), a été élu président de la commission des finances et du contrôle budgétaire.

Son camarade de parti Mady Danfakha est le rapporteur général de ladite commission.

Voici la liste des présidents des commissions parlementaires :

commission des finances et du contrôle budgétaire : Chérif Ahmed Dicko (Pastef) ;

commission des affaires économiques : Abdou Karim Sall (coalition And Ci Koolute Nguir Sénégal, opposition) ;

commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports : Oumar Sy (Pastef) ;

commission du développement rural : Ibrahima Mbodj (Pastef) ;

commission du développement durable et de la transition écologique : Amy Ndiaye (Pastef) ;

commission de l’énergie et des ressources minérales : Babacar Ndiaye (Pastef) ;

commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains : Abdoulaye Tall (Pastef) ;

commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine : Fatou Diop Cissé (Pastef) ;

commission de la défense et de la sécurité : Ibou Guèye (Pastef) ;

commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs : El Hadji Guèye (Pastef) ;

commission de la culture et de la communication : Aliou Sène (Pastef) ;

commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale : Khady Sarr (Pastef) ;

commission de la comptabilité et du contrôle : Abdoulaye Sow (Pastef) ;

commission des délégations : Alioune Ndao (Pastef).