Ensuite, à l’entame de la séance, c’est le doyen d’âge, sachant lire et écrire la langue officielle, qui s’installe au perchoir. Il est assisté par les députés les plus jeunes, sachant lire et écrire la langue officielle. Dans ce cas si, il s’agira de Me Wade, dont la venue à l’Assemblée nationale n’est pas confirmée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy