L’objectif de ces assises devant durer trois mois est de définir une vision à moyen et long terme pour le secteur de l’information et de la communication, de faire des médias un outil stratégique pour renforcer la démocratie, la liberté d’expression et les valeurs fondamentales de paix, d’unité et de solidarité nationales, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

