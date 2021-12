Le ministère de le Femme, de la Famille, de l’Equité et du Genre en partenariat avec l’ONU FEMMES a pu profiter de l’atelier de partage et de validation des résultats issus du diagnostique institutionnelle et organisationnelle sur l’opportunité du ministère et de la Protection des enfants a l’élaboration de son programme «Women Count » ( Les Femmes comptent) et ceci, entre dans le cadre d’accélérer le processus de réalisation des ODD et de suivi de leur mise en œuvre.

Ainsi, le Projet Women Count Senegal a pour finalité de modifier de manière radicale la production, la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des données de qualité relative aux principaux aspects de l’Egalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. Tout en s’intéressant également à la création d’un environnement favorable, la promotion de la production régulière de données de genre de qualité mais aussi la promotion de l’accessibilité et de l’utilisation statistiques genre.

Par ailleurs Mme Astou Diouf Gueye, Directrice de l’Equité, de l’Egalité et du Genre est longuement revenue sur les objectifs de l’atelier. Mieux, Mme Gueye a souligné que l’objectif général est la validation du rapport d’une « Unité statistique en charge de la gestion des statistiques sectorielles sensibles au genre »à travers la Direction de l’Equité, de l’Egalité et du Genre ( DEEG). En Plus de cela, il s’agira de présenter l’approche méthodologique de l’étude, la validation des principaux résultats, de partager les recommandations et enfin de décliner les prochaines.