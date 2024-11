Atelier dédié aux députés du Pastef: le parti au pouvoir annonce la tenue de la cérémonie de clôture ce dimanche, présidée par le président Ousmane Sonko

XALIMANEWS-Via un communiqué, le PASTEF annonce la cérémonie de clôture de l’atelier de renforcement des capacités des députés, présidée par Ousmane Sonko, de dimanche 24 novembre.

« Dans le cadre du renforcement des capacités de ses élus, le parti PASTEF annonce la tenue de la cérémonie de clôture de l’atelier dédié aux députés du parti. Cette cérémonie, présidée par Monsieur Ousmane SONKO, aura lieu ce dimanche 24 novembre 2024, à partir de 15h, à l’Hôtel Les Bougainvilliers à Saly. Cet événement sera l’occasion de revenir sur les principaux enseignements de cet atelier et de réaffirmer l’engagement du PASTEF pour un leadership parlementaire fort et au service du peuple sénégalais. La presse nationale et internationale est cordialement invitée à couvrir cet événement. » Peut-on lire dans le communiqué du Parti Patef, qui précise que « pour toute demande d’information ou confirmation de présence, merci de contacter le service de communication de PASTEF au 774730872. »