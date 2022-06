Dans le cadre du programme IDIA/ Initiative pour le développement de l’intelligence artificielle, Niyel( agence internationale de plaidoyer), basée à Dakar, se donne depuis quelques temps pour mission d’apporter un plus-value en proposant aux pays de l’Afrique francophones des pistes de mesures publiques à travers de la recherche orientée spécifiquement sur l’intelligence artificielle.

Ce projet qui vise à répondre au manque de données probables et à contribuer à adoption d’une intelligence artificielle responsable et accessible à toutes et à tous dans la région à travers des recherches qui informent des stratégies et politiques nationales et régionales a été présenté à la commission communication et culture de l’assemblée nationale, à travers un atelier, organisé, ce 23 juin 2022, par NIYEL, dans un hôtel de la place.

Pour madame Valérie Traoré, directrice de Niyel, l’atelier organisé, à ce jour avec les parlementaires vise à informer et sensibiliser les membres sur les projets des équipes de recherches dans le cadre du projet IDIA( Initiative pour le développement de l’intelligence artificielle).

échanger sur les contenus des plans d’action;

partager les outils de mise en œuvre du projet;

informer et échanger avec est membres de la commission sur leurs rôles et responsabilités dans le cadre du projet IDIA autour de l’intelligence artificielle;

étudier les perspectives de collaboration et échanger les expériences et les meilleures pratiques autour de l’adoption d’une gouvernance de données;

définir les actions pouvant être mise en place dans ce cadre.

Chose que le président de la commission communication et culture de l’assemblée nationale, M. Samba Demba Ndiaye a magnifier et s’est félicité de porter les lois et textes qui découleront de cet projet au niveau de l’hémicycle, afin de défendre au mieux les intérêts des citoyens Sénégalais, protéger leur intégrité et aspirer à améliorer leurs vies au quotidien. Pour cela, ils ont besoin des connaissances et outils suffisants pour pouvoir discuter et adopter des projets et textes de lois pour sur l’intelligence artificielle.