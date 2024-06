Athlétisme-23èmes Championnats d’Afrique : Louis François Mendy victorieux aux 110 mètres haies offre au Sénégal sa deuxième médaille d’or après Cheikh Tidiane Diouf aux 400 mètres plat

XALIMANEWS-Lors des 23èmes championnats d’Afrique d’athlétisme à Douala, Louis François Mendy a remporté la médaille d’or du 110m haies avec un temps de 13’’48, offrant ainsi au Sénégal sa deuxième médaille d’or, après celui du 400 mètre plat glané par Cheikh Tidiane Diouf.

Classé premier de sa série en demi-finale la veille avec un chrono de 13’’58, Mendy, seul athlète sénégalais qualifié pour le moment aux Jeux Olympiques de Paris 2024, s’est imposé sans difficulté devant ses concurrents avec un chrono de 13″48, devenant ainsi le nouveau roi d’Afrique du 110m haies.

À une journée de la fin de ces joutes, les Sénégalais font déjà mieux qu’à Asaba (Nigéria) en 2018, avec deux médailles d’or en poche. La première a été obtenue par Cheikh Tidiane Diouf au 400m plat, grâce à un chrono de 45’’23. En triple saut, Amath Faye a décroché la médaille de bronze avec u

Cheikh Tidiane Diouf Or 400 m plat

Déjà qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Mendy a confirmé son statut de leader en Afrique. À ce jour, le Sénégal a obtenu deux médailles d’or et une de bronze. Le Sénégal espère encore plus de médailles avec les compétitions à venir, notamment le triple saut féminin, le relais 4×400 et le 200 m masculin. Le pays est représenté par 19 athlètes ( 6 filles et 13 garçons) aux championnats se déroulant du 21 au 26 juin 2024.