Athlétisme/Nécrologie : Brûlée vive par son compagnon, Rebecca Cheptegei, la marathonienne ougandaise des JO de Paris 2024, est décédée

XALIMANEWS-Brûlée vive par son compagnon, Rebecca Cheptegei, la marathonienne ougandaise des JO de Paris 2024, est décédée.

Le monde de l’athlétisme africain voire mondial, est touché par une cruelle nouvelle, avec la mort atroce de la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei. Dimanche, son compagnon Dickson Ndiema Marangach l’a arrosée d’essence alors qu’elle rentrait de l’église avec ses enfants avant de mettre le feu. L’athlète de 33 ans a été brûlée à « plus de 80 % », ont indiqué les médecins, d’après le journal français Le Parisien.

« Ses blessures (…) couvraient la majeure partie de son corps. Cela a entraîné une défaillance de plusieurs organes. Nous avons fait de notre mieux, mais nous n’avons pas réussi », a-t-il ajouté: « Etant donné son âge et ses brûlures à plus de 80%, les espoirs de guérison étaient minces ». A déclaré à la presse Kimani Mbugua, médecin responsable de l’unité de soins intensifs au Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) de la ville d’Eldoret.

La marathonienne vivait avec sa soeur et ses deux enfants dans cette maison qu’elle avait faite construire à Endebess, localité située à 25 kilomètres de la frontière ougandaise où elle s’entraînait.