A cause de la pandémie du Covid-19, Jonas Deichmann aurait changé plusieurs fois son itinéraire de course, notamment aux Etats-Unis, principalement en raison des restrictions de circulation. Partant de Munich, l’Allemand a commencé par pédaler jusqu’en Croatie. Puis il a nagé 456 kilomètres en longeant la côte vers Dubrovnik, direction le Monténégro, à raison de sept heures d’efforts quotidiens. Actif environ huit heures par jour, Jonas Deichmann a traversé l’Europe, la Russie, le Japon et la Corée en vélo depuis plus d’un an.

Farfelu, déraisonnable, fabuleux, féroce, bizarre, les superlatifs pleuvent pour qualifier le pari de l’allemand Jonas Deichmann, un triathlète de 33 ans passioné de sport, et détenteur de plusieurs records, habitué aux pages du livre Guinness des records. Originaire de Stuttgart, Jonas Deichmann a entrepris de réaliser l’équivalent de 120 triathlons en un an (environ 40.000 kilomètres), un ironman géant autour du monde. Affublé du surnom de « Forrest Gump », en raison de son physique, proche du personnage interprété par Tom Hanks dans son film préféré, Deichmann a entamé son périple il y a un peu plus d’un an à Munich, rapporte le média français.

