Outre l’ambassadeur d’Italie en Rdc, Luca Attanasio, les deux autres personnes décédées ont été identifiées comme étant, un membre de l’ambassade italienne et un chauffeur du Pam, a indiqué l’agence onusienne dans un communiqué de presse. Le Pam a précisé qu’un « certain nombre d’autres passagers voyageant avec la délégation ont été blessés au cours de l’attaque ». L’attaque contre les deux véhicules a eu lieu à Kibumba, à 25 kilomètres au nord-est de Goma, dans la province du Nord-Kivu. Les deux premières victimes ont été tuées durant l’attaque, l’ambassadeur Attanasio a reçu des soins d’urgence à l’hôpital de la Mission des Nations Unies en Rdc (Monusco) à Goma où il a succombé à ses blessures, a précisé la mission onusienne dans un communiqué de presse. Le Représentant spécial adjoint du secrétaire général de l’Onu en Rdc, David McLachlan-Karr, a condamné avec la plus grande fermeté l’attaque contre les deux véhicules du Pam. « Je suis bouleversé par la mort de l’ambassadeur Luca Attanasio, de l’un de ses collègues, ainsi que d’un collègue du Programme alimentaire mondial », a déclaré M. McLachlan-Karr, qui assure aussi l’intérim à la tête de la Monusco. « Les responsables de cette attaque doivent être identifiés et poursuivis avec la plus grande détermination », a-t-il ajouté. David McLachlan-Karr et le Pam ont présenté leurs plus sincères condoléances à la famille, aux collègues et aux amis des trois victimes de cette attaque. McLachlan-Karr a exprimé aussi son soutien à ses collègues du Pam qui a déclaré qu’il collaborerait avec les autorités congolaises pour déterminer les détails de l’attaque.

