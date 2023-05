‘’Chacun doit prendre ses responsabilités. Le déchaînement verbal dans le débat public, prôné par le Pastef et son leader Ousmane Sonko et basé sur la haine et la manipulation, est aujourd’hui un permis de passage à la violence et peut précipiter des affrontements dont personne ne peut mesurer les conséquences. La République fera face aux promoteurs de la terreur qui veulent saper la paix et la cohésion nationale’’, prévient Doudou Ka.

